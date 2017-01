Rigopiano, viceministro Bubbico: Continuiamo a cercare, coltiviamo speranza

"I familiari sono arrabbiati? Hanno ragione ad essere arrabbiati, perché soffrono. Vivono una condizione di ansia che merita comprensione. Dobbiamo imparare tutti noi a rispettarli" ha proseguito il viceministro dell'interno. "Eppur in assenza di segnali sono state trovate delle persone tratte poi in salvo, il fatto che non ci siano rumori non significa alcunché. Non siamo in un locale, sono in condizioni di assoluta severità e pericolosità e non va mai dimenticato".