Roma, 8 gen. (askanews) - "Francesco Merlo non conosce vergogna. È venuto in Rai, ha contrattato uno stipendo da 240 mila euro e clausole uniche nella storia del Servizio Pubblico, come il peggiore dei marinai ha abbandonato la nave un attimo prima del naufragio. E ora utilizza la cortesia di un invito a "In Mezz'ora" per sparare a zero sulla Rai. Atteggiamento tipico di chi non è in grado di ammettere il proprio fallimento". ...