Notizie

LaPresse

E del Sanremo numero 67 cosa pensa? La prima polemica di questa edizione è sul cachet di Carlo Conti. "Una cosa ridicola, Conti è un grande presentatore che meritava ancora più soldi. Credo poi che abbiano scelto Maria De Filippi per fare ascolti. È sicuramente la più brava in Italia, ma come è possibile che la Rai faccia presentare la sua trasmissione più importante a un'artista che ha una esclusiva con Mediaset? Proprio non capisco".