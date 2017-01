Notizie

Yahoo Notizie

Il dubbio c’è sempre. Qualcuno potrebbe entrare nel nostro profilo Facebook e hackerarlo. Se avete notato attività strane sul social, meglio controllare che tutto sia perfettamente in ordine. Prima di tutto è buona norma cambiare la password periodicamente per mantenere sempre alta la sicurezza del proprio account. Per togliersi ogni dubbio, comunque, si possono controllare tutti gli accessi dell’account Facebook per essere certi che non siano stati effettuati da qualcun altro.