Roma, 3 feb. (askanews) - Poi, "per quanto riguarda le altre linee regionali, in particolare la linea Torino-Savona, ricordiamo come gli eventi atmosferici che si sono verificati nella seconda metà del mese di novembre, con fenomeni di pioggia particolarmente intensa e anomala in particolare nel cuneese, abbiano provocato movimenti franosi, nati nella quasi totalità di casi da terreni non di proprietà ferroviaria. Questi episodi hanno imposto a Rfi l'introduzione di rallentamenti nei tratti di linea interessati dal dissesto".